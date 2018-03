Call of Duty: Black Ops 4 - Gerücht: GameStop listet Shirts, Release 2018 offenbar bestätigt

Call of Duty: Black Ops 4 – dieser Titel taucht aktuell offenbar in der GameStop-Datenbank auf. Die Hinweise scheinen sich zu verdichten, dass es sich hierbei um Call of Duty 2018 handelt.