Der Publisher Activision und das Entwicklerstudio Infinity Ward haben jetzt mit »Absolution« den mittlerweile dritten DLC für den Shooter Call of Duty: Infinite Warfare angekündigt.

Wie schon die vorherigen Download-Erweiterungen bietet auch dieses Paket vier neue Multiplayer-Maps. Die Karten »Bermuda«, »Ember«, »Fore« und »Permafrost« bringen den Spieler unter anderem in eine altertümliche Burg, die Areale einer von Dauerfrost geplagten Stadt sowie die Überreste eines havarierten Schiffes. Bei »Ember« handelt es sich übrigens um ein Remake von der Karte »Escalation«, die einige von Ihnen sicherlich noch aus Call of Duty: Modern Warfare 3 kennen.

Zombies kehren zurück

Natürlich gibt es im Absolution-DLC auch eine neue Zombie-Episode: In »Attack of the Radioactive Thing!« verschlägt es die bereits bekannte Heldenvierergruppe in die 1950er-Jahre. Dort haben sie mit den Folgen eines missglückten Experiments der Regierung zu kämpfen - den Zombies eben.

Die Zombie-Episode ist im Stil der Gruselfilme aus dieser Zeitepoche inszeniert. Außerdem hat die Horror-Ikone Elvira einen Gastauftritt, die von der Schauspielerin Cassandra Peterson verkörpert und vertont wird.

Der Absolution-DLC ist Bestandteil des offiziellen Season-Pass von Call of Duty: Infinite Warfare und erscheint am 6. Juli 2017 - und zwar zunächst exklusiv für die PlayStation 4. Der PC sowie die Xbox One werden erst zirka vier Wochen später bedient. Erste Screenshots finden Sie übrigens ab sofort in unserer Online-Galerie unterhalb dieser Meldung.

Call of Duty: Infinite Warfare - Screenshots aus dem DLC »Absolution« ansehen