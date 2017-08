Mit der sogenannten Valor Collection hat der Entwickler Sledgehammer Games jetzt eine besondere Collector's Edition des Shooters Call of Duty: WW2 angekündigt.

Diese über 200 Dollar teure Sonderversion umfasst neben dem eigentlichen Spiel unter anderem eine exklusive Bronze-Statue von einer Soldatengruppe und ein exklusives Steel Case. Außerdem sind in der Valor Collection ein Bloodraven Schwert-Anstecker, mehrere Divisions-Aufnäher sowie ein Poster des Zombie-Modus enthalten. Hinzu kommen noch diverse Ingame-Extras wie der Divisions-DLC.

