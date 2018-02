Call of Duty: WW2 - Am Wochenende kostenlos spielbar

Wer Call of Duty: WW2 noch nicht besitzt, kann an diesem Wochenende reinschnuppern. Denn dann wird der komplette Multiplayer-Modus zum Probespielen freigegeben.

Ende der Aktion ist Sonntag, der 25 Februar um 13 Uhr, wobei die Entwickler vergessen haben, die Zeitzone für diese Angabe mitzuteilen. Vermutlich ist aber die US-Ostküste gemeint, was 19 Uhr bei uns in Mitteleuropa bedeutet.

Passend dazu findet noch jetzt das Finale des Resistance-Events statt, das mit doppelten Erfahrungspunkten in verschiedenen Modi lockt. Das Event endet erst am 27. Februar. Darauf folgt dann am 01. März das Resistance-Pack für PC und Xbox One, der erste DLC für Call of Duty WW2.

The final week of The Resistance Community Event has begun! #CODWWII Playlist Update for Week 5:#2XPZombies#2XP on Prop Hunt#2XP on Bomb Mosh Pit (S&D, Demolition)



Enjoy until Tuesday, February 27th at 10AM PT! pic.twitter.com/7nPdxdpSdk — Sledgehammer Games (@SHGames) February 20, 2018

Wer sich zum Download entschließt, wird erstmal warten müssen - der gesamte Multiplayer ist ein 57 Gigabyte großer Download. Dafür dürfen Käufer nach der Trialphase am Wochenende alle Freischaltungen, Errungenschaften und Items aus Lootboxen behalten.

