Call of Duty: WW2 - Divisionen ersetzen die Klassen-Erstellung

Im Multiplayer-Part des Shooters Call of Duty: WW2 wird es nicht mehr das bekannte Create-A-Class-System, sondern die sogenannten Divisionen. Das hatten wir bereits in einem unserer Preview-Artikel berichtet. Jetzt gibt es erste Details zum neuen System.

Wie Glen Schofield im offiziellen PlayStation Blog erklärt hat, sollen die Divisionen das bisher bekannte System vollständig ersetzen. So haben die Spieler in Call of Duty: WW2 die Wahl zwischen fünf legendäre Divisionen des Zweiten Weltkriegs, die allesamt über spezifisches Kampf- sowie Divisionstraining sowie Waffenfertigkeiten verfügen. Mit dieser Wahl legen die Spieler das Fundament für ihre Multiplayer-Karriere fest. Was das bedeutet, erklärt Schofield nicht - eine Division könnte aber eine Vorauswahl an Waffen, Perks und Equipment bedeuten.

Mehr Details zu den Divisionen verrät Schofield im Blogeintrag nicht, doch die dürften spätestens bei der diesjährigen E3 in Los Angeles folgen.

Der Release von Call of Duty: WW2 ist für den 3. November 2017 und für PC, Xbox One und PS4 geplant.

