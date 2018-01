Call of Duty: WW2 - Doppelte Erfahrungspunkte am Wochenende

Die Entwickler von Sledgehammer Games haben über Twitter verkündet, dass dieses Wochenende ein Double-XP-Event in Call of Duty: WW2 stattfindet. Im Multiplayer- und Zombiemodus können Spieler doppelte Erfahrungspunkte sowie doppelte Waffen-XP erhalten. Das Event endet am Montag.

Call of Duty kehrt nach etlichen Jahren und Spielen mit diesem Titel zurück zum ursprünglichen Weltkriegs-Setting. Eigentlich war mit dem nächsten Teil eine Fortsetzung zu Advanced Warfare geplant. Die Verkaufszahlen von Call of Duty: WW2 zeigen, dass die Entscheidung richtig war, auch trotz der zahlreichen negativen Steam-Reviews, die nach der Open Beta erschienen sind.

Mehr zum Thema: Call of Duty: WW2 - Hitlers Hauptquartier wird zur Map im ersten DLC »The Resistance«