Das Update 1.05 für Call of Duty: WW2 ist für PS4 und Xbox One erschienen. Ein Patch für die PC-Version dürfte ebenfalls in Kürze folgen. Kurz nach Release werden damit einige Bugs behoben.

Das Update soll die Verbindungen zum Server verbessern und optimieren. Darüber hinaus werden Bugs beseitigt, wegen denen unter anderem ein unendlich langer Ladebalken angezeigt wurde, der Flammenwerfer unbegrenzt Munition hatte oder die unterschiedlichen Shotgun-Varianten falsch dargestellt wurden.

Einige Waffen wurden zudem für das Balancing im Multiplayer angepasst. Zum Beispiel verursacht die Walther Toggle Action Shotgun nun auf naher Distanz noch größeren Schaden, während das BAR Rifle eine geringere Feuerrate hat und es mehr streut, wenn damit aus der Hüfte geschossen wird. Im Zombie-Modus wurden auch einige Änderungen vorgenommen.

Die kompletten Update-Infos findet ihr auf der Support-Seite von Activision.

Spieler sollten das Wochenende vom 10. bis 12. November eigentlich die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten erhalten. Einige fragten sich, ob das tatsächlich der Fall ist. Es stellte sich heraus, dass es sogar dreimal so viele XP gibt. Das erklärte ein Mitarbeiter von Sledgehemmer Games auf seiner Twitter-Seite (via Playnation):

You’re right, it’s not. We accidentally triggered 3XP. So grind while you can this weekend while it’s on. Monday AM it goes back to normal.