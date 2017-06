Call of Duty: WW2 - Headquarter mit bis zu 48 Spielern, Schießstand & 1vs1-Modus

Bei der diesjährigen E3 hat der Entwickler Sledgehammer Games erklärt, dass es im Shooter Call of Duty: WW2 die sogenannten Headquarters geben wird - eine Art Hub-Bereich, der als Multiplayer-Menü dient. Mittlerweile gibt es dazu einige ebenso neue wie interessante Details.

So können sich in den Headquarters maximal 48 Spieler aufhalten, um Mitspieler zu finden oder ihren Charakter sowie ihre bereits freigeschalteten Achievements zu präsentieren.

Schießstand und Duelle

Des Weiteren wird es im Hauptquartier eine Art Schießstand geben, an dem die Spieler ihre Waffen ausprobieren und sich somit an deren grundlegende Mechanik gewöhnen können. Andere Spieler, die im selben HQ ebenfalls aktuell am Schießstand aktiv sind, werden dann auch dort zu sehen sein.

Wer seine Schießkünste lieber in einem echten Gefecht erproben möchte, kann zudem einen anderen Spieler in die 1-gegen-1-Arena einladen, um sich dort zu messen. Das alles geschieht, ohne die Headquarters verlassen zu müssen.

