Call of Duty WW2 - Map-Klassiker Carentan nur mit Season Pass

Wer 2003 das erste Call of Duty, die Erweiterung United Offensive oder Call of Duty 2 gespielt hat, kennt wahrscheinlich die Map Carentan. Eine überarbeitete Version der Karte kehrt in Call of Duty WW2 nach 12 Jahren wieder zur Serie zurück - allerdings nur im Season Pass.

Die berühmte französische Stadt war eine Schlüsselposition für die Luftlandedivisionen der Alliierten im Kampf gegen die Wehrmacht und daher erbittert umkämpft. Die Schlacht um Carentan ist deshalb häufig Thema in Filmen, Serien und Spielen.

Die Map wird zum Release als Bonus für Spieler mit Season Pass verfügbar sein, kündigt Activision an. Ob oder wann die Karte später separat angeboten wird, ist noch nicht klar. Allerdings veröffentlicht Activision üblicherweise die Bonuskarte einige Monate später für alle Spieler, so zum Beispiel geschehen bei Nuk3town in Black Ops 3. Der Season Pass für Call of Duty WW2 kostet rund 50 Euro und enthält insgesamt vier DLC-Pakete, die 2018 erscheinen sollen. Enthalten sind wie üblich Maps, neue Missionen für den War-Modus und Kapitel für den Nazi-Zombie-Modus.

Bis zum Launch am 3. November wollen die Entwickler von Call of Duty WW2 noch Verbesserungen auf Basis des Beta-Feedbacks umsetzen. So wurden bereits Balance-Änderungen integriert und das Cheater-Problem in Angriff genommen.

