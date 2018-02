Call of Duty: WW2 - Studiogründer verlassen Sledgehammer Games

Michael Condrey und Glen Schofield haben das Studio Sledgehammer Games gegründet. Jetzt verlassen sie den vor allem für Call of Duty bekannten Entwickler. Ihr letztes Projekt dort war Call of Duty: WW2.

Die Studioleitung übernimmt Aaron Halon, der vorher Director of Product Development und Lead Designer bei Sledgehammer war. Activision zufolge (via Kotaku) verbleiben die beiden Gründer aber beim Publisher:

"In Folge des unglaublichen Erfolges von Call of Duty: WW2, haben sich Glen Schofield und Michael Condrey entschieden, von ihren Aufgaben bei Sledgehammer Games zu neuen Führungsaufgaben innerhalb von Activision zu wechseln. Wir danken Glen und Michael für ihre enorme Arbeitsleistung bei Call of Duty und freuen uns darauf, weiter mit ihnen auf ihren neuen Positionen zusammenzuarbeiten. Diese Änderungen haben uns die Möglichkeit gegeben, mit Aaron Halon eine der wichtigsten Schlüsselfiguren beim Studio zum Leiter von Sledgehammer Games zu befördern."