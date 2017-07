Mit dem Release von Call of Duty: Advanced Warfare hatte der Entwickler Sledgehammer Games ein System für Supply Drops eingeführt, das bis heute für hitzige Diskussionen sorgt. Demnach haben die in den Drops enthaltenen Waffenvarianten zufällig generierte Werte - das wird sich mit Call of Duty: WW2 ändern.

Wie der Studiogründer Michael Condrey jetzt im Rahmen einer Fragerunde bei Reddit.com bestätigt hat, werden die die Ausrüstungs- und Waffenvarianten aus den Supply Drops in Call of Duty: WW2 künftig nicht mehr mit unterschiedlichen Werten ausgestattet sein. Stattdessen werden sie ausschließlich kosmetischer Natur sein, um den von vielen Spielern kritisierten Zufallsfaktor zu eliminieren.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Eine Beta soll im September stattfinden.

