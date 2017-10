DasFeedback der Spielerder Open Beta von Call of Duty: WW2 wurde ausgewertet - jetzt gab das Entwicklerstudio Slegdehammer Games bekannt, welche Schlüsse sie daraus gezogen haben. Neben diverser neuer unterstützter Hardware sowie vollständigen Anti-Cheat-Maßnahmen, werden auch einige Gameplay-Anpassungen vorgenommen.

Tastenmanagement und deaktivierter Aim Assist

Ein erweitertes FOV soll den Spielern der Vollversion von Call of Duty: WW2 einen breiteren Blick auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs ermöglichen. Das passt gut zum nativen 4K-Support im Rahmen neuer, erweiterter Video-Einstellungen.

Zum Start von Call of Duty: WW2 wird eine frei konfigurierbare Tastenbelegung verfügbar sein. In der Menügestaltung sorgen zudem diverse Scroll-Balken für eine leichtere Navigation. Außerdem wird die Möglichkeit bestehen, Maus- und Controller-Empfindlichkeit per Zahleneingabe zu regulieren. Desweiteren wird eine Option zum Belegen einer Taste für das Betrachten der Waffe eingefügt.

Gute Nachricht für präzise Schützen: Der Aim-Assist ist zum Launch der PC-Version deaktiviert, Zielen werden die Spieler also ausschließlich "von Hand". Zudem wird das Scoreboard, anstelle des bisher verwendeten Umschalten-Modus, nun durch Halten der entsprechenden Taste angezeigt. Auch das Sprinten hat auf Wunsch vieler Spieler eine Anpassung erhalten - es wird nun in der Grundeinstellung im Halten-, nicht mehr im Umschalten-Modus ins Spiel kommen.

Nachdem die ersten Rückmeldungen eher durchwachsen ausgefallen waren, haben sich Sledgehammer Games offenbar nochmal zusammengesetzt und einige benötigte Optimierungen eingeplant. Call of Duty: WW2 wird am 3. November 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Eine vollständige Liste der Verbesserungen für die Vollversion lest ihr hier:

Neue Features

Nativer 4K-Support

Framerate Cap-Slider (auf bis zu 250 FPS)

Tastatur/ Maus voll konfigurierbar

Controller-Support

Nvidia G-Sync Monitor-Support

FreeSync Monitor Support

Ultra-Wide Monitor Support

High-Resolution Mouse Support

Erweiterte Video Einstellungen

Weitere Verbesserungen

Vergrößertes FOV (Sichtfeld)

Scroll-Balken in den Optionsmenüs

Numerische Eingaben bei Maus- und Controller-Sensitivitätseinstellungen

Beenden des Spiels angepasst

Halten-Option für Scoreboard eingefügt

Halten-Option fürs Sprinten eingefügt (ersetzt vormals Umschalten-Option)

Option zum Belegen der Links/Rechts-Tasten im Multiplayer

Tastenbelegung fürs Betrachten der Waffe

Auflösungs-Optionen wurden klarer und einheitlicher gestaltet

Previews für gewählte Video-Optionen verfügbar gemacht

Videospeicher-Indikator für Video-Optionen eingefügt

Warnungen bei Videospeicher-Überlastung eingefügt

Probleme bei Eingabe-Glättung von hochauflösenden Mäusen untersucht und behoben

Aim-Assist zum Launch deaktiviert, um PC-Spielern die optimale Gameplay-Erfahrung zu bieten

Finale Systemanforderungen von CoD: WW2

Empfohlene Systemvoraussetzungen

CPU:Intel Core i5-2400 oder AMD Ryzen R5 1600X

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

HDD: 90 GB Festplatten-Speicherplatz

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 @ 6GB oder AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Mit Version 11.0 kompatible Grafikkarte

Internet: Breitband-Verbindung

Soundkarte: DirectX-kompatibel

Minimale Systemvoraussetzungen