Call of Duty: WW2 - Zombie-Modus wird noch im Juli vorgestellt

Bislang gibt es nur sehr wenige Details zum Zombie-Modus mit Koop-Kampagne in Call of Duty: WW2. Doch schon bald erwartet uns der richtige Reveal der beliebten Untoten-Ballerei.

Auf dem offiziellen Twitter-Account von CoD haben Activision und Sledgehammer die offizielle Präsentation für den 20. Juli auf der Comic-Con in San Diego angekündigt. Dann werden wir sehen, was sich hinter der »verqueren neuen Vision« verbirgt, die uns für den Zombie-Modus angedeutet wird:

They’re coming. Prepare for the world reveal of @SHGames' twisted new vision of Call of Duty zombies at @Comic_Con. #WWIIZombies #SDCC pic.twitter.com/OgBjrqsy4t