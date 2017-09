Call of Duty: WW2 - Entwickler gibt Hinweis auf Spielzeit der Kampagne

Sledgehammer Games hat die genaue Spielzeit der Kampagne von Call of Duty: WW2 zwar noch nicht verraten, Studio Head Glen Schofield gibt auf Twitter nun aber zumindest einen groben Rahmen an. Die Kampagne des kommenden Weltkriegsshooters sei in etwa so lang wie die des 2014 erschienenen Serienablegers Call of Duty: Advanced Warfare.

Yeah, probably, if not a little longer. Depends how you play of course. Veteran is pretty damn hard. — Glen Schofield (@GlenSchofield) September 18, 2017

"Ich freue mich auf die Kampagne! Wird sie genauso lang sein wie die Kampagne von Call of Duty: Advanced Warfare?"

"Ja, vermutlich - wenn nicht sogar ein wenig länger. Es hängt natürlich davon ab, wie du spielst. Auf "Veteran" ist es ziemlich schwer."

Ein Blick auf die Website HowLongToBeat verrät uns, dass die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Advanced Warfare ohne Extras durchschnittlich etwa sieben Spielstunden verbucht. Laut Schofield dürften wir uns bei Call of Duty: WW2 also auf eine Spielzeit in einem ähnlichen Rahmen einstellen. Wenn wir auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad "Veteran" spielen, brauchen wir natürlich vermutlich etwas länger als sieben Stunden. Infos zu Sammelgegenständen oder ähnliche optionale Aufgaben innerhalb der Kampagne, die die Spielzeit zusätzlich in die Höhe schrauben, gibt es noch nicht.

Die Kampagne von Call of Duty: WW2 verwickelt uns in die Geschichte von Private Ronald "Red" Daniels, ein junger Rekrut der US First Infantry Division, der seine ersten Kriegserfahrungen während des D-Days sammelt und sich anschließend mit seinen Kameraden durch Westeuropa schlägt.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PC, Xbox One und PS4.

