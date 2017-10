Captain Marvel - Rogue One-Schurke wird zum Bösewicht im Marvel-Film

Die Produktion der neusten Comic-Verfilmung Captain Marvel mit Brie Larson geht voran. Nun scheint der Bösewicht des Films gefunden: Ben Mendelsohn, der schon in Star Wars: Rogue One die Schurkenrolle einnahm, wird nun die Rolle des Gegenspielers im neuen Marvel-Film angeboten, bestätigt Variety.

Ben Mendelsohn geht unter die Skrulls

Als Anführer der Skrulls bekommt es Mendelsohn künftig mit der neuen Superheldin aus dem Marvel Cinematic Universe zu tun.

Captain Marvel spielt in den 1990er Jahren und handelt von der jungen Carol Danvers (Brie Larson), die durch einen Unfall mit der DNS der Kree in Berührung kommt, eine kriegerische Alien-Rasse bekannt aus Guardians of the Galaxy. Nach diesem Vorfall entwickelt sich Carol zum Hybriden - halb Mensch, halb Kree. Mit ihren neuen übermenschlichen Fähigkeiten beschützt sie Superheldin Ms. Marvel die Menschheit.

Neben Brie Larson (Raum, Kong: Skull Island) als Titelheldin ist auch ein Wiedersehen mit Samuel L. Jackson als Nick Fury geplant. Die Regie übernimmt das Duo Anna Boden und Ryan Fleck, das Drehbuch stammt von Meg LeFauve (Alles steht Kopf) und Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy).

Captain Marvel im Kino

Bereits ein Jahr vor dem Kinostart von Captain Marvel im März 2019 feiert Brie Larson als Superheldin ihr Debüt im neuen Avengers-Film Infinity War, der am 26. April 2018 in die Kinos kommt. Weiter geht es in Avengers 4 im April 2019, der sich bereits im Dreh befindet.