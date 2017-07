Castlevania - Netflix kündigt Staffel 2 der Vampir-Serie an

Die neue düstere und brutale Animationsserie Castlevania nach der beliebten Videospielreihe ist seit dem 7. Juli mit allen vier Episoden auf Netflix abrufbar.

Nur wenige Stunden nach dem Serien-Start kündigt der Streaming-Dienst nun eine Fortsetzung an - und verdoppelt kurzerhand die Anzahl der Folgen. Wann die zweite Staffel mit acht neuen Folgen online geht, steht noch aus.

Castlevania title sequence ?? 4 episodes now streaming, 8 more in the works pic.twitter.com/i7o6vdDQYi