Castlevania - Netflix schickt 2. Staffel diesen Sommer an den Start

Die düstere und brutale Animationsserie Castlevania nach der beliebten Videospielreihe geht schon bald auf Netflix weiter. Eine zweite Staffel ist bekannterweise schon in Arbeit. Wann sie jedoch an den Start geht, ist bisher noch nicht bekannt.

Jetzt meldet sich Warren Ellis, Drehbuchautor der Serie, via Twitter zu Wort und bestätigt: Die 2. Staffel kommt im Sommer und hat 8 Episoden, doppelt so viele wie die erste Staffel.

Zwar möchte er sich bei der Ankündigung auf keinen konkreten Starttermin festlegen. Jedoch darf man wohl davon ausgehen, dass die 2. Staffel im Juli auf Netflix an den Start gehen dürfte, ähnlich wie schon die erste Staffel.

FAQ: people keep asking, so I guess word didn't get around? We're coming back this summer, for eight episodes, from @Netflix. pic.twitter.com/HckIke4REI — W????? E???s (@warrenellis) January 19, 2018

Spieleverfilmung Castlevania auf Netflix

Die Animationsserie Castlevania handelt von dem letzten verbliebenen Vampirjäger Trevor Belmont des Belmont-Clans, der den brutalen und unkontrollierbaren Dracula und seinen blutigen Rachefeldzug aufzuhalten versucht. Unterstützt wird er dabei von der Magierin Sypha Belnades und Draculas Sohn Alucard.

Unsere Kritik zur Castlevania-Serie: Endlich eine gute Spieleverfilmung

Die erste Staffel mit vier Folgen ist weiterhin auf Netflix abrufbar. Was die Fans in den neuen acht Folgen der 2. Staffel erwarten dürfen, wird bisher noch nicht verraten. Hinter der Serie steht Drehbuchautor Warren Ellis und Produzent Adi Shankar, die das Spiel Castlevania: Curse of Darkness als Prequel zum NES-Original aus dem Jahr 1984 von Konami verfilmten.