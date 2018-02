CD Projekt Red - Geschäftsführer spricht über die Lootbox-Kontroverse

Umfangreiche Vollpreisspiele mit großen Erweiterungen, faire Free2Play-Modelle und Transparenz: Im Gespräch mit PC Gamer sprach CD-Projekt-Mitgründer Marcin Iwinski über die Firmenphilosophie und seiner Perspektive auf die heiß diskutierten Lootboxen.

"[…] Dieses Mal war es nicht nur die Hardcore-Community, es gab eine Menge richtig angepisster Spieler da draußen und sie beschlossen, sich zu äußern. Wo wir stehen, ist ziemlich einfach und ihr könnt es mit all unseren früheren Veröffentlichungen wie The Witcher 3 oder Gwent sehen. Wenn du ein Vollpreisspiel kaufst, sollten du ein großes, tadelloses Stück Inhalt bekommen, das dir viele, viele Stunden Spaß bringt."

Iwinski erklärt weiter, dass seine Firma anstrebt, immer mindestens 50 bis 60 Stunden lange Spiele zu veröffentlichen. Für einen Vollpreistitel sei das fair und »es gibt keine bessere PR als glückliche Spieler, die dein Spiel ihren Freunden weiterempfehlen.«

Bei Erweiterungen orientieren sie sich an der Addon-Ära im Sinne von klassischen RPGs wie Baldur's Gate. Kostenpflichtige Zusatzinhalte sollen bedeutungsvolle Inhalte liefern mit neuer Story und neuem Gameplay. DLCs hingehen sind für sie kleine, kostenlose Episoden, die deutlich hinter dem Umfang einer Erweiterung liegen. Diese Praxis zeigte CD Projekt bereits mit The Witcher 3: Wild Hunt, das mehrere Gratis-DLCs bekam und auch zwei größere, kostenpflichtige Erweiterungen.

Mit Gwent haben sich die Polen auch zum ersten Mal in den Free2Play-Bereich gewagt. Für Iwinski sollen zahlungswillige Spieler nur für Zeit und Bequemlichkeit die Geldbörse öffnen können. Spieler, die kein Geld in das Spiel stecken wollen, sollen trotzdem Zugang zu allen Inhalten haben.

Transparenz ist laut des Geschäftsführers extrem wichtig für Entwickler. Spieler sollen genügend Informationen bekommen und dann entscheiden können, ob sie ein Spiel kaufen wollen:

"In dem Moment, in dem sie [die Spieler] das Gefühl haben, dass du auf unfaire Weise nach ihrer Brieftasche greifst, werden sie sich dazu äußern. Und - offen gesagt - ich denke, es ist gut für die Industrie. Schaut man sich nur eine Tabelle an, sehen die Dinge oft gut aus, aber die Entscheidungsträger stellen sich oft nicht die Frage 'Wie würden sich Spieler fühlen oder ist dieses Angebot fair?'. Die Spieler schlagen zurück und ich hoffe wirklich, dass dies unsere Branche zum Besseren verändern wird. "