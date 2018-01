Derzeit steht in Hollywood die Rückkehr von bekannten und beliebten Serien-Klassikern aus den 70er, 80er und 90er Jahren hoch im Kurs.

Nach dem Start von MacGyver sind bereits viele weitere Serien-Reboots in Arbeit, etwa Miami Vice, Starsky & Hutch, Cagney & Lacey, bis hin zu Magnum. Hier gab erst kürzlich der US-Sender ABC grünes Licht für eine Pilotfolge. Bei Erfolg dürfte noch in diesem Herbst die erste Staffel von Magnum an den Start gehen.

Die Liste der Produktionen wird nun um die schon seit geraumer Zeit geplante Rückkehr der Hexen aus dem Serienhit Charmed erweitert.

Serienhit Charmed erhält ein Reboot

Inzwischen hat sich der US-Sender The CW von den ursprünglichen Plänen einer Prequel-Serie verabschiedet. Vielmehr soll nun doch eine Neuauflage der Originalserie an den Start gehen.

Demnach spielt die Handlung in der Gegenwart und wird offiziell als »wilder, witziger und feministischer Reboot« beschrieben, berichtet TVLine.

Im Mittelpunkt der Serie stehen drei Schwestern, die echte Hexen sind. Während sie nach außen hin ein völlig normales Leben führen, nutzen sie ihre übernatürliche Fähigkeiten im Kampf gegen Dämonen.

Charmed-Star Holly Marie Combs zeigt sich kritisch

In der Originalserie Charmed - Zauberhafte Hexen (1998-2006) mit 178 Folgen in acht Staffeln gehörten Alyssa Milano, Holly Marie Combs und Shannen Doherty zur ersten Besetzung. Nach der dritten Staffel wurde Doherty durch Neuzugang Rose McGowan ersetzt.

Inzwischen hat sich Holly Marie Combs via Twitter zu Wort gemeldet und zeigt sich eher kritisch über die angekündigten Reboot-Pläne des Senders. Vor allem der Begriff »feministisch« gefällt ihr nicht. So setzt der Begriff nach ihrer Meinung voraus, dass sie und ihre Kolleginnen es in der Originalserie nicht waren:

"Dann haben wir das also beim ersten Mal nicht gemacht, hmph."

Guess we forgot to do that the first go around. Hmph. https://t.co/kDXLBefuSG — Holly Marie Combs (@H_Combs) January 26, 2018

While some may not get why I take issue with the network that didn’t want to renew Charmed 12 years ago ‘reimagining’ it now let me just say I understand it perfectly. Also this kinda stuff given all that Rose and Alyssa have done lately...um no. Just No https://t.co/Vp2htLtdbR — Holly Marie Combs (@H_Combs) January 26, 2018

And another thing. Reboots or remakes, as we used to call them, usually have storylines so similar to the original that they are legally required to use the same title and buy the rights to that title. If it’s not similar than it’s just another show. A new show with a new title. — Holly Marie Combs (@H_Combs) January 26, 2018