Chrome bis zu 20 Prozent schneller - Neue Android-Version kommt bald

Kurz nach der Desktop-Variante von Googles Chrome-Browser bekommt auch die mobile Android-Version ein passendes Update mit der Nummer 59. Es soll im Laufe dieser Woche über den Play Store veröffentlicht werden und die Performance spürbar verbessern.

In der kompakten Version der Release-Notes heißt es, dass dank einer neuer Version der JavaScript-Engine Seiten schneller geladen werden und weniger Speicher beansprucht wird. Laut Forbes ist die neue Version im Optimalfall bis zu 20 Prozent schneller, der minimale Zuwachs soll gleichzeitig im Bereich von zehn Prozent liegen.

Ein Entwickler hatte bereits Anfang März in einem privaten Blog-Eintrag Verbesserungen an der V8 JavaScript-Engine mit der Chrome-Version 59 angekündigt. In einem offiziellen Blog-Eintrag aus dem April gab Google außerdem bekannt, dass sich die Chrome-Performance auf verschiedenen Plattformen von 2016 bis 2017 im Speedometer-Benchmark zwischen 25 und 35 Prozent verbessert hat. Unter Android wurden demnach die größten Leistungsvebesserungen erzielt.

Zu den weiteren Neuerungen der Version 59 gehört laut gadgets.ndtv.com neben verbesserter Sicherheit auch die Unterstützung des aPNG-Formats, das ähnlich wie das GIF-Format animierte Bilder darstellen kann.

