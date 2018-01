Civilization 5 - Mod soll auf die Gefahren von KIs aufmerksam machen

Forscher der Cambridge Universität haben eine neue Mod für Civilization 5 entwickelt, die demonstriert, welche Bedrohung eine künstliche Intelligenz für die Menschheit darstellen könnte.

Die Modifikation mit dem Namen »Superintelligence« erweitert das Spiel um einige KI-Technologien, die uns als Spieler entweder extrem voranbringen können, oder schlimmstenfalls die gesamte Menschheit ausrotten. Auf der offiziellen Homepage der Universität werden die Chancen und Gefahren von künstlicher Intelligenz in Civ 5 folgendermaßen beschrieben:

"Anfangs gewährt das Nutzen von künstlicher Intelligenz einige Vorteile im Spiel. Die KI kann sich sogar in eine Superintelligenz verwandeln und euch helfen, Wissenschaften zu meistern. Falls man allerdings nicht genügend Ressourcen in die Erforschung von KI-Sicherheit steckt, kann eine bösartige Superintelligenz auch die komplette Menschheit vernichten und so ein sofortiges Game Over bedeuten."

KI wird in Civ 5 zur Gefahr für die Menschheit

Verantwortlich für die Mod ist ein Team des Zentrums zur Erforschung von existenziellen Risiken (Centre for the Study of Existential Risk oder kurz CSER), das an der Universität von Cambridge alle möglichen Gefahren für die Menschheit untersucht. Laut Shai Shapira, dem Entwickler der Mod, sind Videospiele hervorragend dazu geeignet, einem breiten Publikum komplexe Bedrohungen genauer zu erklären:

"Gerade die Civilization-Spielereihe hat schon oft bewiesen, dass sie komplizierte und ineinander greifende Systeme auf eine unterhaltsame und lehrreiche Art präsentieren kann. Dazu gehören auch große Risiken für die Menschheit, wie zum Beispiel ein Atomkrieg oder globale Erwärmung."

Herunterladen könnt ihr die »Superintelligence«-Mod über den Steam Workshop von Civilization 5. Dort findet ihr auch eine zweite Version, die mit den beiden Civ-DLCs Gods and Kings und Brave New World kompatibel ist.