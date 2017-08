Clash Royale & Gamescom 2017 - Neue Qualifier-Termine für das Messe-Turnier

Das Grundprinzip von Clash Royale ist schnell erklärt, denn es basiert im Grunde auf den Tower-Wars-Karten aus Warcraft 3: Zwei Straßen oder »Lanes« führen zum gegnerischen Burgfried und Spieler müssen darauf Monsterhorden gen Feind schicken, um dessen Befestigungen einzureißen.

Wer das besonders gut beherrscht, kann sich über Online-Qualifikationsrunden für das ESWC-Turnier von Clash Royale am 24. und 25. August auf der Gamescom bewerben. Der nächste Qualifier für Deutschland findet am 5. August statt und ist noch offen für Registrierungen. Einen Tag später, am 6. August, läuft außerdem noch ein Qualifier, diesmal EU-weit.

Besonders Kurzentschlossene können außerdem an den drei Last-Minute-Qualifiern am 23. August teilnehmen, die direkt auf der Gamescom in Halle 5.1 laufen. Die Anmeldungen für die erste Runde beginnen ab 10:00 Uhr, die Qualifikationsrunde mit Spielen bis 19:00 Uhr.

Quelle: ESWC