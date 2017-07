Clash-Royale-Turnier auf der Gamescom - Online-Qualifier für das Mobile Game laufen

Zwei Lanes, drei Türme an jedem gegenüberliegenden Ende und ein Haufen gehorsamer Monster, der für uns versucht, die Befestigungen des Gegners einzureißen: so funktioniert das Mobile Game Clash Royale, im Grunde eine Weiterentwicklung der Tower-Wars-Maps aus Warcraft 3.

Und so wie eine andere Map daraus, nämlich Defense of the Ancients oder kurz DOTA, inzwischen eSports-Ruhm errungen hat, wird auch Clash Royale kompetitiv auf Turnierniveau gezockt, beispielsweise beim ESWC-Turnier auf der Gamescom 2017.

Die Online-Qualifier sind bereits im Gange

Die Qualifikationsphase für das Turnier läuft bereits, am 22. und 23. Juli fanden die ersten beiden Qualifier-Matches statt. Am 6. August ist eine weitere Runde angesetzt, die beiden letzten Termine stehen noch nicht fest.

Wer teilnehmen möchte, kann sich über Toornament für die Qualifier eintragen, die Frist für den nächsten Qualifier ist der 31. Juli. Wer die Regeln des Turniers genauer nachlesen will, findet sie im Detail (und englisch) auf der ESWC-Website.

Die wichtigsten Regeln im Überblick

Spielversion: aktuelle Version von Clash Royale

Spiel-Account: registrierter Account aus dem Online-Qualifier

Spieleinstellungen: Limit für König und gewöhnliche Truppen bei Stufe 9, für seltene bei Stufe 7, für epische bei Stufe 4 und für legendäre bei Stufe 1 - die Standard-Turnier-Einstellungen des Spiels.

Quelle: ESWC