Close Combat: Bloody First - Taktik-Fortsetzung kommt 2018, alte Teile auf GOG

Close Combat ist eine bereits 1996 veröffentlichte, simulationslastige Echtzeitstrategie-Reihe im Zweiten Weltkrieg. Dieses Jahr erscheint mit The Bloody First eine Fortsetzung. GOG.com nutzt die Chance und veröffentlicht fünf alte Teile DRM-frei.

Close Combat bei GOG

Publisher Slitherine zufolge soll das ursprünglich für 2014 geplante Close Combat: The Bloody First 2018 endlich veröffentlicht werden. Viele Infos dazu gibt es nicht, laut des Matrix Games Forums soll bald ein »vernünftiges Update folgen«.

Wie in den Vorgängern schlüpfen wir aus der Top-Down-Perspektive in die Rolle eines Kommandanten und müssen unsere Einheiten auf dem Schlachtfeld führen. Dabei darf der Kontakt zu unseren Truppen nicht abreißen, da sonst nicht nur Chaos herrscht, sondern auch die Truppenmoral gefährdet ist. Man muss also taktisch vorgehen und darf nicht zu viel Druck ausüben.

Alle neu veröffentlichten Teile bei GOG sind aktuell reduziert. Mit dabei sind drei klassische Serienableger (1997 und 1999) und die zwei neusten (2012 und 2014) Wer sich auf Blood First vorbereiten will, sollte also jetzt zuschlagen.