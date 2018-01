Cloverfield 3 - Kommt das Sequel nun direkt auf Netflix statt ins Kino?

Paramount hat für dieses Frühjahr eine Fortsetzung zur Cloverfield-Reihe in den Kinos angekündigt. Ähnlich wie schon bei den Vorgängerfilmen Cloverfield und 10 Cloverfield Lane von Produzent J.J. Abrams wird auch hier die Story und der Filmtitel bis zum Schluss geheimgehalten. Bisher ist nur bekannt, dass der Film im Weltraum spielt.

Und während die Cloverfield-Fans über den dritten Teil noch immer im Dunkeln tappen, gibt es nun eine überraschende Wendung.

Demnach scheint es nicht mehr sicher zu sein, ob der Film überhaupt in die Kinos kommt oder direkt auf Netflix erscheint. US-Medien berichten über eine mögliche Beteiligung des Streaming-Anbieters, der schon zuvor den Paramount-Film Annihilation - Auslöschung kurz vor dem Kinostart gekauft hat und nun exklusiv auf Netflix an den Start schickt (auch für Deutschland).

Overheard on the ground at Sundance: New Cloverfield movie may be heading to Netflix. No confirmation yet and I'm heading into a movie. Just passing along, since the delays HAVE been suspicious...