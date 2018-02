Völlig überraschend wurde vor wenigen Tagen das angekündigte Cloverfield-Sequel statt im Kino direkt auf Netflix veröffentlicht. Das hat einen guten Grund, denn US-Berichten nach drohte der schon mehrfach verschobene Science-Fiction-Thriller The Cloverfield Paradox von Regie-Neuling Julius Onah mit Daniel Brühl zum Kinoflop zu werden.

Laut The Hollywood Reporter war man mit dem Endergebnis des Films nicht wirklich zufrieden. So ist dem Filmstudio Paramount kurz vor dem Kinostart ein bisher einzigartiger Deal geglückt. Netflix hat dem Bericht nach die Rechte für rund 50 Millionen Dollar gekauft. Damit konnte das Studio die Produktionskosten von rund 40 Mio. Dollar als bisher teuersten Film der Cloverfield-Reihe locker wieder einspielen, ohne dass weitere Kosten für beislpielsweise Marketing anfallen.

Cloverfield 4: Kinostart im Herbst

Jedoch soll laut Paramount der nächste Cloverfield-Film von Produzent J.J. Abrams wieder in die Kinos kommen. Schon jetzt kündigt sich für diesen Herbst Cloverfield 4 in den Kinos an, der derzeit unter dem Filmtitel Overlord geführt.

Die Handlung spielt während des D-Days im Zweiten Weltkrieg: Zwei Piloten stürzen bei der Landung der Alliierten in der Normandie hinter den feindlichen Linien ab und versuchen sich in ein sicheres Gebiet durchkämpfen. Dabei bekommen sie es mit den Nazis zu tun, die übernatürliche Kräfte für ihre Zwecke einsetzen.

Unter der Regie von Julius Avery (Son of a Gun) gehören zur Besetzung Pilou Asbaek (Game of Thrones) und Wyatt Russell (22 Jump Street). Produziert wird er von J.J. Abrams, wie alle bisherigen Vorgängerfilme mit Cloverfield, The Cloverfield Lane und The Cloverfield Paradox.

Der Cloverfield 4-Film Overlord ist für den 25. Oktober 2018 in den deutschen Kinos angekündigt.