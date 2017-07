CoD: Modern Warfare Remastered

Ein französischer Spielehändler hat auf seiner Website scheinbar versehentlich die Existenz eines weiteren kostenpflichtigen Map-Packs für Call of Duty: Modern Warfare Remastered geleaked.

Mittlerweile ist die Produktseite wieder von der Homepage verschwunden, doch das Internet vergisst nie: Ein Reddit-User hat einen Screenshot des Eintrags festgehalten.

Inhalt, Preis und Releasedatum

Laut der französischen Produktbeschreibung wird der DLC den Namen Regroup tragen und soll genau wie das bereits erschienene Variety Map-Pack vier klassische Karten beinhalten, die natürlich zeitgemäß aufbereitet werden:

Palace , ein Remake der Map Estate aus Modern Warfare 2, führt die Spieler in einen Palast im mittleren Osten.

, ein Remake der Map Estate aus Modern Warfare 2, führt die Spieler in einen Palast im mittleren Osten. Terminal ist eine neue Version der gleichnamigen Karte aus MW 2, die an einem russischen Flughafen spielt.

ist eine neue Version der gleichnamigen Karte aus MW 2, die an einem russischen Flughafen spielt. Skyscraper lässt uns die Map Highrise erneut erleben, die wir ebenfalls aus MW 2 kennen.

lässt uns die Map Highrise erneut erleben, die wir ebenfalls aus MW 2 kennen. Boundary ist eine Neuauflage der Map Dome aus Modern Warfare 3 und spielt an der Finnisch-Russischen-Grenze.

Angeblich erscheint das Map-Pack bereits am 1. August auf der PS4, jedoch wurde bislang keine dieser Informationen offiziell bestätigt. Hält sich Activision an das bisherige Modell, wird der DLC einen Monat später zum Preis von 14,49 Euro auf PC und Xbox One veröffentlicht. So ist man beim Variety Map-Pack verfahren.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist ursprünglich ausschließlich im Bundle mit den Special Editions von CoD: Infinite Warfare erschienen, seit dem 27. Juni ist die PS4-Version aber auch separat erhältlich. Standalone-Versionen für PC und Xbox One sollen "später" folgen.