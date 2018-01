Code Vein - Spieler-Basis und verbündete Charaktere vorgestellt

Ein neues Gameplay-Video von Bandai Namco zu Code Vein stellt die Spieler-Basis als HUB und mögliche Verbündete dort vor. Wir können Allianzen mit Charakteren eingehen und spielerisch davon profitieren.

Bei unserem Hauptquartier handelt es sich passend zum düsteren Endzeit-Vampirsetting um eine umgebaute Kathedrale. Hier treffen wir auf Händler und wichtige NPCs wie Coco, die seltene Gegenstände verkauft oder Davis, der das geheimnisvolle Depth-Gebiet erforscht. Murasame wiederum verkauft nicht nur Waffen, sondern kann unsere Ausrüstung über Transformation noch weiter optimieren.

Lösen wir Quests für die NPCs, können wir unseren "Affinity Status" bei ihnen verbessern. Über das Reputationssystem lassen sich so noch weitere, seltene Items freispielen.

Dark Souls im Anime-Stil

Das japanische Action-Rollenspiel stammt von den Entwicklern hinter God Eater und soll 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Bereits gezeigte Bosskämpfe erinnern verblüffend an Dark Souls, weshalb Code Vein auch als Soulslike bezeichnet wird.

In einer dystopisch zerstörten Zukunftswelt schlüpfen wir in die Rolle eines Wiedergängers, vampirartige Kreaturen, die sich im Spiel zur Gesellschaft der namensgebenden "Vein" zusammengeschlossen haben. Sie müssen Blut trinken, um ihre übermenschlichen Fähigkeiten zu erhalten. Wer nicht genug Blut zu sich nimmt, wird zu einem willenlosen Ghul. Mit Waffen und Spezialfähigkeiten treten wir gegen Monster und andere Kreaturen an, um einen Ausweg aus der sterbenden Welt zu finden.