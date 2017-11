Company of Heroes, Europa Universalis und Crusader Kings 2 bei Gamesplanet - An den Kommandotisch, Strategen!

Mods sind am PC gewissermaßen das Salz in der Spielesuppe, machen sie viele Titel doch erst so richtig rund - und sorgen damit für eine treue und langjährige Fan-Community. Ein Spiel, das von seinen Mods besonders profitiert, ist Company of Heroes, bei dem die Spieler sowohl den ersten als auch den zweiten Teil umfassend umgebaut und erweitert haben.

Wer sich coole Fan-Werke wie »Spearhead« oder »Wikinger - Theatre of War« anschauen will, kann sich das Hauptspiel dazu übers Wochenende vom 17. bis zum 19. November günstig bei unserem Partner Gamesplanet sichern!

