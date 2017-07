Corey Gaspur - Lead Designer von Anthem verstorben

Corey Gaspur, Designer bei Bioware, ist verstorben. Das hat der kanadische Entwickler auf seiner offiziellen Webseite mitgeteilt. Gaspur war als Lead Designer hauptverantwortlich für das Gameplay von Anthem und hatte zuvor maßgeblich an der Mass-Effect-Trilogie gearbeitet.

Tatsächlich war Gaspur - neben Mass Effect 2 und 3 - auch an Dragon Age: Origins und sogar an Sonic Chronicles von 2008 beteiligt. Er hat viele Jahre am Gameplay von Kämpfen in Bioware-Actionspielen geschliffen und hat damit Millionen von Spielern angesprochen.

Details über Corey Gaspurs Tod gibt es nicht. Er hinterlässt seine Frau und einen Sohn.