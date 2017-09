Corsair Vengeance LPX DDR4-4600 - Teurer Overclocker-Speicher vorgestellt

Mit dem Vengeance LPX 16GB (2x8GB) präsentiert Corsair ein Speicher-Kit mit zwei Modulen zu je 8,0 GByte Kapazität. Die Besonderheit ist der hohe maximale Takt von 4.600 MHz. Bei 1,5 V Spannung gibt Corsair Timings von CL19-26-26-46 an.

Der Speicher ist in Zusammenarbeit mit ASRock entwickelt worden, Corsair richtet sich vor allem an leistungsbewusste Nutzer von Intels X299-Plattform und der neuesten Core-Prozessoren denen das letzte FPS wichtiger ist als der Kontostand. Corsair teilt zwar noch keine UPV für den europäischen Markt mit, in den USA kostet aber bereits das 4.500-MHz-Set über 500 US-Dollar.

Zusätzlich bietet Corsair auch weitere Kits mit geringeren Taktraten aber höheren Kapazitäten an. So wird es auch Sets mit 32 GByte (4x8GByte) und 4.133 MHz Takt sowie 64 GByte (8x8GByte) mit 4.200 MHz, 32 GByte (2x16GByte) mit 4.000 MHz und 128 GByte (8x16GByte) mit 3.800 MHz geben.

In Deutschland soll der Speicher am 21. September erscheinen, hiesige Preise teilte Corsair bislang nicht mit.

