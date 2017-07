Mitte Juli schaut die E-Sport-Welt nach Polen. Genauer: auf das im Süden gelegene Krakau. Denn dort findet die Meisterschaft in Counter-Strike: Global Offensive statt, 16 Teams ringen um den WM-Titel und hunderttausende Dollar Preisgeld.

Wir erklären in unserer Übersicht die Veranstaltung, listen die wichtigsten Termine auf und stellen die Teams vor.

Nicht wundern - die Königsklasse in Counter-Strike heißt Major, die Turniernamen ergeben sich immer aus dem Veranstalter, Austragungsort und dem Jahr. Valve finanziert diese Turniere und sucht sich für die Majors immer einen entsprechenden Produktionspartner wie PGL oder zuletzt Eleague.

Majors werden zwei bis drei Mal im Jahr abgehalten und gelten fraglos als die wichtigsten Counter-Strike-Events im Jahr. Anders als beispielsweise bei Dota 2 oder League of Legends gibt es bei CS:GO keine echte, jährliche Weltmeisterschaft (wie mit dem International und der World Championship). Jedes Major ist im Grunde gleichwertig.

Das diesjährige Sommer-Major ist übrigens auch ein kleines Politikum: Bisher hatte die ESL Jahr um Jahr die Veranstaltung in Köln ausgetragen. 2017 hat sich Valve erstmals von der ESL und Deutschland getrennt und arbeitet nun mit der PGL zusammen - Spekulationen um die Hintergründe gab es genug.

Die Gruppenphase im Schweizer System austragen zu lassen, ist für Counter-Strike-Verhältnisse relativ neu. Erst 2016 begannen große Turnierveranstalter flächendeckend mit der Umstellung auf das Turniersystem.

Im Schweizer System muss ein Team drei Siege einfahren, um weiter zu kommen. Bei drei verlorenen Matches scheidet man aus dem Turnier aus. Jedes Team spielt also maximal fünf Matches bis zur Entscheidung. Für mehr Fairness tritt jede Mannschaft nur gegen ein Team an, das bisher genauso viele Spiele gewonnen oder verloren hat.

Nach der Gruppenphase müssen acht Teams heim, acht Teams sind weiter und eine klassische KO-Phase mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Die Gruppenphase wird Best-Of 1 gespielt (ein Match auf einer Karte), die KO-Phase sind Best-Of 3 (zwei Siege in insgesamt drei Matches notwendig).

