Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - Erscheint im Juli für PC

Kommt Uncharted jetzt für PC? Okay, wir schießen hier übers Ziel hinaus, aber zumindest der erste große Hit von Uncharted-Entwickler Naughty Dog feiert 2018 sein Debüt auf unseren Rechnern: Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy bringt Teil 1, 2 und 3 der beliebten 3D-Jump&Run-Serie zurück auf aktuelle Geräte.

Das Paket erschien bereits 2017 für die PS4, im Juli 2018 erfolgt die Portierung für Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Laut PCGamer habe Activision mit dem Relaunch der alten Crash-Teile einen ziemlich großen Erfolg verbucht - in Zukunft will man die Marke folglich weiter ausbauen.

Für 2019 munkelt man sogar über die Veröffentlichungen einer offiziellen Fortsetzung von Crash Bandicoot. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag: Die N. Sane Trilogy versorgt die ersten drei Crash-Teile nicht nur mit HD-Texturen, sondern gräbt deutlich tiefer. Offenbar waren die ursprünglichen Daten so schwierig zu verarbeiten, dass man auf Basis der Original-Geometrie der Levels das Remaster im Prinzip von Grund auf neu entwickeln musste.

Im Paket enthalten sind übrigens:

Crash Bandicoot von 1996

Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back von 1997

Crash Bandicoot: Warped von 1998

Die N. Sane Trilogy ergatterte im PS4-Test der GamePro eine Wertung von 80. Vor allem die Grafik kann sich im Vergleich zum Original wirklich sehen lassen, auch wenn einige Mechaniken von damals (beispielsweise die Bedienung) im Lauf der Zeit nicht unbedingt gut gealtert sind.

