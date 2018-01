Völlig überraschend präsentiert sich Danny McBride als neuer Crocodile Dundee in einem ersten Teaser-Trailer zum Kinofilm Dundee: The Son Of A Legend Returns Home.

Damit setzt der Comedy-Darsteller aus Eastbound & Down anscheinend die populäre Filmreihe von und mit Paul Hogan aus den 80er und 90er Jahren fort.

Crocodile Dundee-Sequel mit Paul Hogan kommt diesen Sommer

Im vierten Teil der Filmreihe soll auch der original Dundee-Darsteller Paul Hogan mitspielen, verrät Danny McBride (Alien: Covenant) dem US-Magazin People. Als der in Amerika aufgewachsener Sohn von Michael J. Dundee, verschlägt es McBride als Brian Dundee in den australischen Busch auf den Spuren seines legendären Vaters. Der gilt im Outback als vermisst und einzig sein Sohn kann ihn finden.

Die Regie führt Steve Rogers, während Paul Hogen die Produktion für das australische Filmstudio Rimfire Films übernimmt.

Ein US-Kinostart ist für diesen Sommer angekündigt, ganze 30 Jahre nach dem Start des ersten Kinohits Crocodile Dundee im Jahr 1987, gefolgt von Crocodile Dundee II (1988) und Crocodile Dundee in Los Angeles (2001).