Viele haben es schon vorher vermutet: Ein neuer Crocodile Dundee-Film mit Danny McBride und Chris Hemsworth wird es wohl doch nicht geben.

Vielmehr handelt es sich anscheinend um eine recht aufwendige Werbeaktion der australischen Tourismus-Agentur Tourism Australia, berichtet Brisbane Times. Dafür spricht auch, dass der australische Schauspieler Chris Hemsworth (Thor) Botschafter für Tourism Australia ist.

So wurde eine eigene Webseite für den vermeintlichen Kinofilm online geschaltet und zwei Filmtrailer gedreht. Ein weiterer Clip soll während des Super Bowls gezeigt werden. Eine recht kostspielige Aktion, wenn es denn so stimmt. Denn die kurzen Werbeblöcke während der weltweit größten Sportübertragung werden hoch gehandelt, schließlich verfolgen mehrere Millionen Zuschauer den Super Bowl am Bildschirm.

Bisher gibt es aber noch keine offizielle Bestätigung von Tourism Australia über die vermeintliche Werbekampagne. Sicherlich bringt ja der neue Clip Licht ins Dunkel, wenn er am 4. Februar beim Super Bowl gezeigt wird.

Vielleicht gefällt dem ein oder anderen Filmemacher die Idee eines neuen Crocodile Dundee-Films so gut, dass es tatsächlich eine Fortsetzung geben wird - ob mit oder ohne Chris Hemsworth und dem Originaldarsteller Paul Hogan.