»My Statement« - mit diesem Videotitel meldet sich der YouTuber und Streamer James »Phantoml0rd« Varga nach einem Jahr der Funkstille zurück. Er werde ab sofort wieder streamen, allerdings über YouTube. Der Bann durch die Streaming-Plattform Twitch bleibt weiterhin bestehen.

Varga war im Glücksspielskandal verwickelt, der sich im Sommer 2016 rund um Counter-Strike: Global Offensive abspielte. Der E-Sport-Journalist Richard Lewis hatte damals aufgedeckt, dass Varga mit einem Komplizen die Glücksspielseite CSGO Shuffle betrieb und sich bei eigenen Wetteinsätzen die Siegchancen vorab geben ließ. Nach der Enthüllungsstory wurde Varga von Twitch gebannt, er tauchte auf Social Media unter und veröffentlichte keine weiteren Videos oder Informationen über sich. Bis jetzt.

Die Meldung von 2016: Twitch bannt Streaming-Star Phantoml0rd.

Das nun veröffentlichte Video von Varga beginnt mit seinem Hund, offensichtlich will sich der Streamer über das peinliche Entschuldigungsvideo des ebenfalls im Glücksspielskandals verstrickten Trevor »Tmartn« Martin lustig machen. Auch dort war prominent ein Hund im Bild zu sehen. Er könne laut seinem Anwalt leider über nichts sprechen, Begriffe wie »CSGO Shuffle« werden gar nicht erst erwähnt. Sein Anwalt hat ihm allerdings ein Statement aufgeschrieben, welches er vorlesen dürfe. Darin erklärt er, dass er derzeit zumindest mit Twitch vor Gericht streite und dass er mit allen verfügbaren Rechtsmitteln kämpft:

"As many of you are already aware, there is an ongoing dispute between myself and Twitch.tv. As a result of that dispute, I am not currently providing content through Twitch.tv. While I cannot and will not comment on the substance of this dispute, I assure you that I am considering all of my legal options, and that I am looking forward to asserting my rights to the fullest extent of the law."