CS:GO - Kurioses Video macht den Shooter zum Prügelspiel

Youtuber Chris Le widmet sich einer spannenden Was-Wäre-Wenn-Frage und verwandelt den beliebten Taktik-Shooter CS:GO kurzerhand in ein Fighting Game. Das Ergebnis kann man sich im Video anschauen. So ganz passt die Over-the-Top-Action vielleicht nicht zu Counter-Strike, spaßig sieht der Ausflug in die Welt der Prügelspiele aber alle Mal aus.

Falls ihr euch übrigens gefragt habt, wie die Kampf-Action jetzt mit den Hühnern aus dem Spiel aussähe, wenn sie Laserstrahlen verschießen könnten, gibt es das auch schon. Oder das Ganze als Anime. Verrückt.

Abseits dieser Kuriositäten tut sich aber auch so gerade viel in Counter-Strike: Global Offensive: In China stand der Free2Play-Release an, was uns auch in Europa ein neues Update mit Anpassungen an den Pistolen P250 und Glock bescherte.

