Cuphead - PC-Version hat mit Speicherproblemen zu kämpfen, Entwickler arbeiten bereits an Lösung

Zocken ist zwar ein Hobby, aber Stunden um Stunden in etwas zu stecken, das sich letztlich als sinnlos erweist, sicherlich kein Spaß. Spielern des Plattformers Cuphead, der am 29. September für Xbox One und PC erschienen ist, passiert nun jedoch genau das.

Während die Konsolenversion problemlos läuft, meldeten viele Spieler der PC-Fassung, dass ihr kompletter Fortschritt gelöscht wird, wenn sie das Spiel verlassen. Inzwischen haben die Entwickler von StudioMDHR gegenüber Polygon Stellung bezogen und erklärt, dass sich des Problems bewusst und gerade dabei sind, es mit einem Patch zu beseitigen:

"It's true, we are aware of the issue and are working on a patch for it as we speak. We hope to have it pushed out very soon."