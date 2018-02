Seit dem ersten Teaser-Trailer aus dem Jahr 2013 haben wir keine neuen Bewegtbilder mehr aus Cyberpunk 2077, dem neuen Rollenspiel der Witcher-Macher von CD Projekt RED, gesehen. Nun sind neue Infos aufgetaucht, die Hoffnung machen, dass schon bald ein neuer und vor allem blutiger Trailer zum Sci-Fi-Rollenspiel erscheinen könnte.

Mike Pondsmith, der Erfinder des Pen&Paper-RPGs, auf dem Cyberpunk 2077 basiert, verriet in einem Interview mit Vodafone in der spanischen Zeitung El Pais, dass der neue Trailer voller Tod sein werde:

"Ihr werdet sehen, wie viel Tod im gesamten Trailer zu finden ist. Ihr werdet Dinge in den Fenstern sehen, Reflexionen, Meldungen in Zeitungen, zerstreut unter zerschmetterten Leichen. Das sind alles Sachen, die in einem konventionellen Videospiel nicht komplett rübergebracht werden können, weil sie aus der Fantasie des Game Masters stammen."