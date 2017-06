Mittlerweile könnte es sogar 2019 werden, bis Cyberpunk 2077 erscheint - oder vielleicht noch später? Kein Wunder, dass Cyberpunk-Fans da ein langes Gesicht machen, Deus Ex: Mankind Divided ist ja auch schon wieder fast ein Jahr her.

2018 könnten wir aber Glück haben: Irgendwann in diesem Jahr soll nämlich Rain of Reflections für PC veröffentlicht werden. Ein Cyberpunk-Rollenspiel vom schwedischen Indie-Entwickler Linobite Games.

Einen ersten Story-Trailer gibt es aber schon jetzt zu bewundern - Sie finden ihn unter der News. Story ist auch das große Stichwort, denn Rain of Reflections soll vor allem ein narratives Erlebnis werden. Wir begleiten wie in GTA 5 gleich drei Protagonisten auf ihrem Weg durch eine dystopische Zukunftsstadt und müssen uns dabei moralischen Entscheidungen stellen, die das ganze Spiel über große Auswirkungen auf alles haben, was darin passiert - sogar die Kämpfe.

Drei Geschichten in einer

Entscheiden können wir uns entweder als Wilona, Dwennon oder Imra, die alle drei in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten aufwachsen. Wilona gehört zur gut behüteten Oberschicht und will in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Wissenschaftlerin werden - wird dabei aber auch mit schockierenden Wahrheiten wie den Experimenten an Kindern konfrontiert.

Dwennon wiederum ist der klassische einsame Wolf und Privatdetektiv, der mitten im rauen Alltag der Stadt von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Imra zu guter Letzt gehört den »Infrareds« an, dem Widerstand gegen die Regierung, der sich in einem Bunker namens »The Root« sammelt.

Aber natürlich wäre Rain of Reflections kein Rollenspiel, wenn wir nicht auch etwas tun dürften: Abseits von Dialogen bietet es taktische Rundenkämpfe und Rätsel.