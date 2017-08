Der Komponist Daniel James Licht ist verstorben. Das meldet Variety. Licht verlor am 2. August 2017 im Alter von 60 Jahren den Kampf gegen Krebs, er hinterlässt seine Frau und einen Sohn.

Spieler kennen Licht als Komponisten der Soundtracks von Dishonored, Dishonored 2 und den Silent-Hill-Titeln Downpour und Book of Memories. Außerdem war er für die Musik der Serien Dexter, Body of Proof und zuletzt Guilt verantwortlich. Für Dexter und Body of Proof erhielt er insgesamt sechs BMI TV Music Awards.

Unterhalb haben wir eine Auswahl aus Lichts Lebenswerk eingebettet.