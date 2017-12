2001 ist Dark Age of Camelot erschienen, war eines der ersten MMORPGs und hat durchaus ein Vermächtnis in der Szene hinterlassen. Auf das damals von DAoC eingeführte "Realm versus Realm"-System greifen auch heute noch Spiele wie Guild Wars 2 zurück. Knapp 17 Jahre später existiert der ursprüngliche Entwickler Mythic Entertainment nicht mehr und das Studio Broadsword, welches auch Ultima Online betreibt, kümmert sich um den Titel.

Nun kündigt Produzent John Thornill in einem Blogpost an, dass 2018 eine neue Free-to-Play-Möglichkeit im Spiel zur Auswahl stehen wird. Der betreffende Modus "Endless Conquest" werde bis zu einem gewissen Punkt kostenlos spielbar sein. John Thornill:

"Endless Conquest wird eine neue Art von Account werden, die es Spielern ermöglicht, Dark Age of Camelot bis Level 50 und darüber hinaus kostenlos und für immer zu spielen. "

Dabei gibt es jedoch Einschränkungen bei der Auswahl an Klassen, auch wenn Free-to-Play-Spieler an RvR (Realm vs Realm) teilnehmen und bis zu einem gewissen Ausmaß Master Levels, Champion Levels und Realm Ranks verdienen können. In den FAQ schreiben die Enwickler aber auch, dass man nicht über Rang 3.9 aufsteigen und nur einen Charakter erstellen könne. Zudem könne man mit Endless Conquest nur auf den Servern Ywain und Gaheris spielen. Wer seinen Free-to-Play-Account jedoch in ein Abo umwandelt, der erhält barrierefreien Zugang und kann sich voll entfalten.

Endless Conquest soll im Herbst 2018 live gehen und zunächst nur für neue Accounts verfügbar sein. Es gibt jedoch Überlegungen, den Modus auch für abgelaufene Accounts bereitzustellen. Im Grunde handelt es sich dabei also nicht um eine Free-to-Play-Version des Spiels, sondern um eine umfangreiche Trial.

Eine weitere Ankündigung für die Zeit nach 2018 ist die Option eines alternativen Ruleset-Servers. Dies werde aber noch dauern, denn es gebe einige Hürden zu überwinden. Eine davon sei die Tatsache, dass jeder Spieler andere Vorstellungen davon habe, welche Regeln ein solcher Server beinhalten sollte.

Man werde den Server auch erst dann starten, wenn man sich wirklich sicher sei, dass die Spielerzahlen auf dem Ywain-Server zahlreich und stabil seien. Endless Conquest soll helfen, dieses Ziel zu erreichen, indem es neue und alte Spieler bindet.