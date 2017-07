Wer gerne mal wieder das erste Dark Souls spielen möchte, darf sich nun über einen neuen Spielmodus für die Monsterjagd durch Lordran freuen. Per Mod findet der aus Call of Duty und Counter-Strike bekannte Gun Game Mode seinen Weg in das Rollenspiel von FromSoftware.

Falls Sie diesen Modus nicht kennen, haben wir hier die Kurzerklärung für Sie: Jeder Spieler startet mit einer einfachen Pistole. Für jeden erfolgreichen Abschuss, steigt man eine Stufe auf und erhält eine bessere Waffe. Wer allerdings durch einen Nahkampfangriff umgebracht wird oder aus Versehen Selbstmord begeht, fällt zurück auf die vorherige Waffenklasse.

Jeder Schlag führt zum Level-Up

Dieses Spielprinzip hat der Modder bqm11 nun in seiner DaS_GG-Mod für Dark Souls umgesetzt, natürlich ohne Pistolen und Gewehre. Stattdessen wird die Auflevelmechanik des Rollenspiels so umgewandelt, dass wir nun mit jedem erfolgreichen Schlag Erfahrung sammeln und durch jeden Treffer, den wir kassieren, XP verlieren. Bqm11 erklärt seine Mod auf Reddit folgendermaßen:

"Je höher dein Level, dargestellt durch deine Humanity, desto bessere Zufallswaffen und Rüstungen erhältst du. Außerdem steigen deine Spielerwerte wie Gesundheit und Ausdauer. Ein Beispiel: Du startest auf Level 1 mit einer schwachen Waffe ohne Rüstung. Sobald du aber einen Gegner drei mal getroffen hast, levelst du auf und deine Chance auf eine bessere Waffe steigt. So kannst du weiter aufsteigen bis du selbst getroffen wirst oder die Level-Obergrenze erreichst. Dieser Level-Cap sowie dein Schadenslevel und die Menge an Heilungen, die du erhälst, lassen sich durch das Besiegen eines Bosses steigern."

Mehr Infos, sowie einen Download-Link und eine Anleitung zur Installation der Mod finden Sie im entsprechenden Reddit-Thread von bqm11. Wir wünschen viel Spaß mit dem Gun Game Mode in Dark Souls.

Dark Souls - Screenshots der PC-Version ansehen