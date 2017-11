Auf Steam findet gerade der Klei-Wochenend-Deal zum Entwickler Klei Entertainment statt. Bis zum Montag, den 13. November um 19 Uhr sind hier haufenweise Indie-Hits reduziert, die Top-Wertungen von uns erhalten haben.

Wer sich einen Überblick über die Klei-Spiele verschaffen möchte, sollte zum »Best of Klei«-Bundle greifen. Das kostet 19,72 Euro statt 84,92 Euro (um 77 Prozent reduziert) und enthält das Jump&Run Mark of the Ninja (GameStar-Wertung: 82%), das Survival-Spiel Don't Starve (GameStar: 82%) und den Strategietitel Invisible Inc. (GameStar: 85%) mit sämtlichen Erweiterungen.

Don't Starve Together - Screenshots ansehen

Interessiert man sich besonders für Don't Starve, kann man zum Mega Pack für 12,71 Euro (68 Prozent reduziert) greifen. Enthalten ist das volle Überlebensprogramm mit den DLCs Shipwrecked und Reign of Giants und dem Multiplayer Don't Starve Together.

Auch Spiele, die nicht direkt von Klei stammen, wie Crypt of the Necrodancer von Brace Yourself Games sind günstiger zu haben. Hier nochmal die besten Angebote im einzelnen: