Das Böse im Quiz - Boshaft gute Klassiker gewinnen

Waisenkinder treten, Dörfer plündern, Hunde so frisieren, dass ihnen für alle Zeit der Weg ins Nachleben verwehrt wird: Das Böse hat viele Gesichter, auch in Spielen. In unserer Themenwoche haben wir uns sieben Tage lang all den Facetten des Abgründigen gewidmet, von der besten Schurkenmode über fiese Filmbösewichter bis zum Aufruf, endlich mal richtig böse sein zu können!

Wahnsinn mit Methode: Plus-Story zum Sektenszenario

Zum Abschluss wollen wir den Schuften unserer Community die Chance geben, ihre eigene böse Bibliothek ein Stück zu erweitern und zwar mit drei Klassikern des Bösen auf GOG. Wer beim Quiz der Woche mitmacht, hat die Chance, eines von zehn GOG-Paketen mit Dungeon Keeper, Dungeon Keeper 2 und Evil Genius zu gewinnen.

Da wir selbst dem Schurkischen und Schelmischen nicht abgeneigt sind (Hat jemand Blut und Morde gesagt?), stellen wir vor den Preis aber noch eine geradezu unüberwindliche Barriere - fünf Fragen über die Essenz des Bösen müssen beantwortet werden, unsere Version des mit Laserkanonen bewehrten Haifischbeckens voller Löwen!

Zum Quiz der Woche: Sind Sie das Böse?

Teilnahmeschluss ist der 7. Juli, 12:00 Uhr.