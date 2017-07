Das Boot - VR-Spiel zum Anti-Kriegsfilm in Arbeit

Die international erfolgreiche Kinoproduktion Das Boot von Wolfgang Petersen wird dieses Jahr als TV-Serie in Form eines Sequels fortgeführt. Parallel zur Serie soll nun auch ein Spiel entwickelt werden. Der Clou: Es wird ein VR-only-Spiel. Die Geschichte der Besatzung des neuen U-Boots U-612 soll so »hautnah« miterlebt werden können. Besonders die erdrückende Enge innerhalb des U-Boots könne man in VR gut nachempfinden, heißt es in einer Pressemitteilung des FilmFernsehFonds Bayern (FFF).

Die Gesellschaft zur Förderung der Medien in Bayern unterstützt die Entwicklung des Spiels und das verantwortliche Studio U-Boot Game UG, das extra neu in München gegründet wurde, mit 80.000 Euro. Die Macher gaben bekannt, dass ihnen ebenfalls wichtig sei, eine deutliche Anti-Kriegsbotschaft ins Spiel zu integrieren:

"Die Spieler müssen Empathie aufbringen, um das Richtige zu tun: sich im Single- oder Multiplayer Modus in dramatischen Situationen zurechtfinden, die Crew managen und dabei auch lernen, das U-Boot zu steuern."

Mehr zum Thema: Das Boot - Serie als Sequel zu Wolfgang Petersens Filmklassiker

Die TV-Serie zum 80er-Jahre-Klassiker wird in den Bavaria Filmstudios gedreht und soll im Herbst 2018 beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt werden. Mit dem Fördergeld soll erstmal ein Prototyp des VR-Spiels finanziert werden. Insgesamt wurden 479.000 Euro für sieben bayerische Projekte bereitgestellt. Mehr dazu bei den Kollegen von Gameswirtschaft.de.