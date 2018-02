Das Parfum - Serie zum Bestseller mit Wotan Wilke Möhring angekündigt

Das ZDF arbeitet an einer Serien-Adaption des Bestsellerromans Das Parfum von Patrick Süskind. Nach Tom Tykwers erfolgreicher Kinoverfilmung ist nun eine mehrteilige Serie für diesen Herbst angekündigt.

Inzwischen steht auch die Besetzung der sechsteiligen Staffel fest: Wotan Wilke Möhring (Who Am I), August Diehl (Inglourious Basterds) und Ken Duken (Add a Friend) spielen in der Thriller-Serie mit. Über ihre einzelnen Rollen ist noch nichts bekannt.

Story-Details: Moderne Fassung der Buchvorlage

Zeitgleich werden erste Story-Details zur Serie veröffentlicht, die eine recht moderne Fassung der Buchvorlage ankündigen. Im Gegensatz zur Vorlage spielt die Handlung in der heutigen Zeit und hat wohl nur noch am Rande etwas mit der Buchvorlage zu tun.

Demnach erschüttert eine brutale Mordserie eine niederrheinische Kleinstadt. Die Ermittlungen einer junge Profilerin (gespielt von Friederike Becht) mit eigenwilligen Methoden führt sie in die Vergangenheit: Fünf Internatsschülern, die auf der Suche nach Macht und Liebe mit dem Geheimnis menschlichen Dufts experimentierten.

Die Serie stammt von Produzent Oliver Berben, die Regie führt Philipp Kadelbach (Unsere Mütter, unsere Väter). In weiteren Rollen spielen Trystan Pütter, Christian Friedel, Juergen Maurer, Natalia Belitski und Marc Hosemann mit.

Serien-Start auf ZDFneo und Netflix

Die einzelnen Folgen sind bereits abgedreht und gehen in diesem Herbst auf dem Sender ZDFneo an den Start.

Die internationalen Rechte konnte sich Netflix sichern. Der Streaming-Dienst zeigt die Serie auch nach der Erstausstrahlung im deutschsprachigen Raum. Ein genauer Release-Termin wird noch bekannt gegeben.