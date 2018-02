DC-Serie Krypton - So sieht der Schurke Brainiac in der neuen Serie aus

Der US-Sender Syfy schickt in wenigen Wochen die neue DC Serie Krypton aus dem Superman Universum an den Start. Erste Trailer haben bereits einen Blick auf Supermans Großvater Seg-El als junger Held der neuen Serie geworfen.

Nun stellt ein Video-Special den Bösewicht vor: Brainiac. Der von Blake Ritson (Da Vinci's Demons) dargestellter Gegenspieler gehört zu den ältesten Erzfeinden von Superman. Im Video kommen auch die Serien-Macher zu Wort und zeigen eine Verbindung zwischen dem außerirdischer Cyborg und Eroberer und seiner Darstellung in den Comics auf.

Krypton zeigt die Vorgeschichte von Superman

Die neue DC-Serie wirft einen Blick auf die Vorgeschichte des beliebten Comic-Helden Superman. So setzt die Geschichte rund 200 Jahre vor der Zerstörung des Planeten Krypton ein und handelt von Supermans Großvater Seg-El (gespielt von Cameron Cuffe). Der junge Held gerät in den Konflikt mit den mächtigsten Häusern auf Krypton. Als seine Familie in Ungnade fällt, versucht er, ihre Ehre wiederherzustellen und das Chaos in seiner Heimat abzuwenden. Da hilft es nicht, dass er eine verbotene Beziehung mit Lyta Zod eingeht, die Tochter von General Alura Zod. Auch der aus den Comics bekannte Adam Strange (gespielt von Shaun Sipos) spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte.

Zur Besetzung gehören Cameron Cuffe (The Halycon) als Seg-El, Georgina Campbell (Broadchurch) als Lyta Zod, Ann Ogbomo (World War Z), Ian McElhinney (Game of Thrones), Elliot Cowan (Da Vinci's Demons), Wallis Day (Jekyll & Hyde), Rasmus Hardiker (Cockneys vs Zombies) und Aaron Pierre (Britannia).

Hinter der Serie steht Produzent David S. Goyer (Man of Steel, Batman vs. Superman), der gemeinsam mit Damian Kindler (Sleepy Hollow) auch als Showrunner fungiert.

Die neue DC-Serie Krypton geht am 21. März 2018 auf dem US-Sender Syfy an den Start. Wann und wo die Serie auch in Deutschland gezeigt wird, ist noch nicht bekannt.