Dead by Daylight - Am Wochende kostenlos spielen

Steamnutzer können das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight bis zum 17. September kostenlos herunterladen und spielen. Wem die Killer-Hatz zusagt, kann bis zum 18. September 19:00 Uhr den Titel für einen Rabatt von 50 Prozent kaufen. Die normale Version kostet in diesem Zeitraum 10 Euro und die Deluxe Edition mit Soundtrack, digitalen Art-Book und zwei Ingame-Masken für Payday 2 schlägt mit rund 15 Euro zu Buche.

Dead by Daylight im Test: Das schockt!

4 Spieler gegen einen Killer

In Dead by Daylight müssen vier Spieler gegen einen Killer antreten, beziehungsweise ihm entkommen. Der Killer besitzt besondere Fähigkeiten, um seine Opfer im Geiste alter Horror-Monsterfilme zu töten und wird in der First-Person-Ansicht gespielt. Die Gejagten wiederum können Fallen aufstellen oder sich auch auf der Karte verstecken. Sie spielen sich in der Third-Person-Perspektive. Entwickler Behaviour Interative arbeitete zuvor an den Spielen Wet und Naughty Bear.