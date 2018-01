Dead by Daylight - Hinweis auf Jigsaw als nächster Killer

Jigsaw aus den Saw-Filmen zählt mittlerweile zur selben Riege an Mördern aus Kult-Horrorfilmen, wie Freddy Krüger oder Michael Myers. Letztere sind bereits spielbare Charaktere Multiplayer-Titel Dead by Daylight. Nun könnte auch Jigsaw bald einen Auftritt im Horrorspiel haben.

Zumindest lieferten die Entwickler in einem kurzen Trailer einen Hinweis auf den Saw-Killer. Jigsaw taucht selbst darin nicht auf, aber die tickende Uhr und der Satz: »Lass uns ein Spiel spielen« sind klare Andeutungen in Richtung der Saw-Filme.

Auch Leatherface aus The Texas Chainsaw Massacre ist inzwischen als Spielfigur verfügbar. Er kann die Auren von Sterbenden für andere Spieler verschleiern um sie nicht auf sich aufmerksam zu machen und Spieler kurzzeitig über ihre Aura orten. Außerdem verliert man beim Kampf mit ihm seinen aufgehobenen Gegenstand. Da Jigsaw eigentlich jemand ist, der im Verborgenen agiert, wird es interessant zu sehen sein, welche Fähigkeiten er im Spiel haben wird.

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, in dem vier Spieler vor einem fünftem fliehen müssen. Die einzige Fluchtmöglichkeit ist ein Tor, welches mittels fünf Generatoren geöffnet werden muss.

